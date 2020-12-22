Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 37,56 копейки и составил 75,34 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 54 566 сделок на сумму 245 миллиардов 97,028 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 69,63 копейки. Стоимость европейской валюты составляет 92,09 рубля. Всего на ЕТС было заключено 8470 сделок на сумму 44 миллиарда 265,301 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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