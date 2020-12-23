Автотранспортное предприятие загорелось на 600 «квадратах» в Подмосковье

Фото: Пресс-служба СК РФ

Крупный пожар произошел в Московской области на автотранспортном предприятии. Загорелась кровля здания, огнем охвачено 600 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ во вторник, 22 декабря.

Уточняется, что здание находится на Малодубенском шоссе в Орехово-Зуевском районе, речь идет о предприятии АТП-12.

В настоящее время пожарные прибыли на место происшествия и борются с огнем. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что склад загорелся в подмосковной Апрелевке на площади 800 «квадратов». Инцидент произошел в помещении на улице Сентябрьской, дом 12. Отмечается, что на момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление внутри склада.

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