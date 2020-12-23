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Пассажирский диван украли из каршерингового автомобиля в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пассажирский диван украли из каршерингового автомобиля в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Неизвестный украл пассажирский диван из каршеринговой машины в центре Москвы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделение полиции обратился представитель одной из каршеринговых фирм, он сообщил о хищении из автомобиля Volkswagen Polo на Рубцовской набережной.

Оперативники выяснили, что неустановленное лицо украло из указанного транспортного средства задний пассажирский диван, сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют подробности случившегося, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили у посетителя кафе в Москве рюкзак с 15 миллионами рублей. В ведомстве уточнили, что 18 декабря в полицию обратился замдиректора одной из столичных компаний. Он сообщил, что в кафе по адресу улица Нижегородская, дом № 9г у него была назначена встреча со знакомым для совершения финансовой сделки.

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