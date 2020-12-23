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Стартовало онлайн-голосование за лучших участников фестиваля «Журавли Победы»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Стартовало онлайн-голосование за лучших участников фестиваля «Журавли Победы»

Юлия Курганова

Город

Онлайн-голосование за лучших участников открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы» стартовало на сайте Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 23 декабря.

Зрители могут отдать свой голос за лучших исполнителей в одной из трех номинаций — «Вокальный ансамбль», «Вокал. Соло» и «Танцевальный коллектив».

Победители получат оригинальные сувениры Музея Победы и билеты в кинотеатр «Поклонка» или возможность посетить ZOOM-экскурсию по экспозиции «Подвиг народа».

Голосование будет проходить до 20 января 2021 года.

Стартовало онлайн-голосование за лучших участников фестиваля «Журавли Победы»Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы проводит Всероссийский открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли Победы» уже три года. Творческий конкурс направлен на популяризацию среди молодежи музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства России.

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