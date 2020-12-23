Стали известны лауреаты премий правительства России в области культуры

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2020 году премию правительства в области культуры получат 13 человек. Об этом заявили в кабмине.

— Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (три миллиона рублей — прим. «ВМ») присуждена председателю Союза театральных деятелей (Всероссийское театральное общество) Александру Калягину. Пятью премиями «Душа России» (по 500 тысяч рублей каждая — прим. «ВМ») отмечены заслуги в сфере развития народного творчества, — указано в сообщении российских властей.

Так, награду в номинации «Народное пение» вручат худруку народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» пятигорского городского Дома культуры № 1 Ольге Беляковой.

Премию «Душа России» в номинации «Народный мастер» также получит Ольга Бочарова, мастер в сфере декоративно-прикладного искусства и руководитель самодеятельной мастерской прикладного творчества «Параскева» нижегородского Комплексного центра соцобслуживания.

Престижной награды в номинации «Народный танец» удостоена руководитель хореографического ансамбля «Мы» Амурского областного Дома народного творчества в Благовещенске Ольга Гаврилова.

Две аналогичные премии в номинациях «Народная музыка» и «Традиционная народная культура» заслужили работы Елены Магницкой, руководителя коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия, и Евгения Мамаева, худрука народного фольклорного ансамбля «Сиберия» Дома творчества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай.

Наконец, будут вручены еще семь премий имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры (по 300 тысяч рублей каждая — прим. «ВМ»).

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