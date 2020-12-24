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Власти Чукотки решили сделать 31 декабря выходным
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Чукотки решили сделать 31 декабря выходным

Виктория Родимкина

Общество

Власти Чукотки решили сделать 31 декабря выходным днем в регионе. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в соцсети Instagram в четверг, 24 декабря.

— 31 декабря — выходной день на Чукотке. Издал соответствующее распоряжение, — говорится в сообщении.

Роман Копин также порекомендовал всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал все регионы страны сделать 31 декабря выходным днем.

Ранее Красноярский край объявил 31 декабря выходным днем. Помимо этого, подобное решение было принято в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской областях и других.

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