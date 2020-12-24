Неизвестные украли у мужчины более 12 миллионов рублей при сделке с якобы биткоинами

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Малый Татарский переулок, 5 Карта всех событий

Двое неизвестных украли у мужчины деньги, которые они якобы должны были обменять на биткоины. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу Малый Татарский переулок, дом 5. Потерпевший передал двум неизвестным 12 125 000 рублей. Злоумышленники попросили мужчину положить деньги в сейф, который был расположен у стены внутри офисного помещения, после чего сейф закрыли.

С тех пор неизвестные перестали выходить на связь, а биткоины мужчина так и не получил. Как выяснили сотрудники полиции, в сейфе имелось сквозное отверстие с доступом с обратной стороны.

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