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«Это был мираж»: бывшая жена актера Нилова из «Улиц разбитых фонарей» назвала причину развода
Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

«Это был мираж»: бывшая жена актера Нилова из «Улиц разбитых фонарей» назвала причину развода

Анастасия Волоснова

Звезды

Заслуженная артистка России Ирина Климова рассказала о причинах развода со звездой сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексеем Ниловым.

Бывшие супруги познакомились на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей». В первый же день знакомства Алексей Нилов провел для Климовой экскурсию по «Ленфильму».

— Это был мираж! — вспоминает актриса.

Отношения актеров развивались очень стремительно. Спустя два месяца после знакомства они уже были в ЗАГСе. Сначала в семье все было гладко, но после рождения общего сына Никиты стали появляться неожиданные проблемы.

— У него не очень хорошая привычка, связанная с алкоголем. Это очень долго не открывалось. Очень долго! Когда мы встретились и поженились, мне в голову не могло прийти, что есть такая проблема. Потому что даже на нашей свадьбе он не сделал и глотка шампанского — пил лимонад… Я это обнаружила, когда родился сын, — приводит «Дни.ру» слова Климовой.

Стремительное развитие отношений повлияло в том числе и на Нилова. Он тоже не сразу разглядел характер супруги. Актеру, по словам Климовой, не понравилась «московская активность» бывшей супруги.

Брак рухнул спустя 5 месяцев после рождения Никиты. Нилов оставил супругу с ребенком в Москве и возвратился в Санкт-Петербург.

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«Улицы разбитых фонарей»муж и женаразвод
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