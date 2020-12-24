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Число «удаленных» краж в России резко выросло за 2020 год
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Число «удаленных» краж в России резко выросло за 2020 год

Ростислав Зубков

Общество

Число краж, совершенных с привлечением информационных технологий, выросло в России с начала 2020 года более чем на 80 процентов. Об этом МВД РФ заявило в четверг, 24 декабря.

— Несмотря на принимаемые меры, за 11 месяцев (этого года — прим. «ВМ») увеличилось число преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, — приводит РИА Новости слова официального представителям ведомства Ирины Волк.

Она уточнила, что число таких «удаленных» краж возросло на 81,6 процента, а мошенничеств, проводимых в том числе с использованием электронных средств платежа, а также в сфере компьютерной информации, — на 76,1 процента.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможный ущерб в мире от киберпреступности в 2021 году.

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