Около 4 миллионов человек планируют привить от COVID-19 в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

В Московской области готовы к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего власти планируют привить около 4 миллионов человек. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Цифра большая, но мы справимся, в этом не сомневаюсь, — рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, каким людям не стоит делать прививку от COVID-19.

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