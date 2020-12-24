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Фальков назвал условие для снижения стоимости обучения в вузе на удаленке
Фото: Официальный аккаунт Валерия Фалькова в Facebook

Фальков назвал условие для снижения стоимости обучения в вузе на удаленке

Ростислав Зубков

Образование

Стоимость обучения в вузе при дистанционном формате может быть снижена, если качество услуг не соответствует стандартам. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил в интервью «России 1».

— Когда качество (образования — прим. «ВМ») ненадлежащее либо когда (вуз — прим. «ВМ») в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости, — подчеркнул министр.

Он отметил, что в большинстве случаев университеты сами несут еще больше расходов из-за пандемии.

Вместе с тем Фальков ранее подчеркивал, что ситуация с коронавирусом в образовательной среде находится под контролем.

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