Минпросвещения оценило перспективы возвращения очного обучения в 2021 году

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Министерство просвещения России сделает все возможное для возвращения школьников к очному обучению в 2021 году. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в пятницу, 25 декабря, на встрече с активистами Российского движения школьников в рамках всероссийской акции «Чудо во дворе».

Министр признал, что ситуация с обучением в этом году осложнилась из-за пандемии коронавируса, которая побудила власти перевести учеников на удаленку. Кравцов отметил, что это была вынужденная мера, призванная обезопасить детей и их родителей.

— Но мы, еще раз говорю, все сделаем для того, чтобы с нового года вы пришли в свои школы, увидели своих друзей, учителей, учились, получали знания, — цитирует РИА Новости Кравцова.

Ранее Департамент образования Москвы объяснил, от чего будет зависеть переход на очное обучение.

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