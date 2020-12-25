Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин одобрил проект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Кабмин одобрил проект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности

Ростислав Зубков

Закон

Кабинет министров поддержал проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Об этом говорится в отзыве властей.

Инициатива подразумевает введение особого порядка получения вышеуказанных выплат без необходимости подавать какие-либо заявления. Аналогичную норму предлагается распространить на все страховые пенсии в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

В свою очередь правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно оценила документ, передает РИА Новости.

Читайте также: Неработающим пенсионерам повысят пенсии в России с 2021 года

законопроектправительство Россиипенсия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Все мнения
О проекте