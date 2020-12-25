Кабмин одобрил проект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности
Кабинет министров поддержал проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Об этом говорится в отзыве властей.
Инициатива подразумевает введение особого порядка получения вышеуказанных выплат без необходимости подавать какие-либо заявления. Аналогичную норму предлагается распространить на все страховые пенсии в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
В свою очередь правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно оценила документ, передает РИА Новости.
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