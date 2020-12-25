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Сенатор заявил, что работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сенатор заявил, что работодателю не будут сообщать о помещении сотрудника в вытрезвитель

Евгения Звощик

Общество

Работодателей не будут информировать о том, что их сотрудники ранее были помещены в медвытрезвитель. Об этом сообщил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в пятницу, 25 декабря.

Ранее на заседании Совфеда сенаторы приняли пакет законов о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

— Законом это не предусмотрено, — уточнил Рязанский в ответ на вопрос своей коллеги, сенатора Людмилы Нарусовой, о том, будут ли сообщать руководителям предприятий о помещении их сотрудников в вытрезвители.

При этом Рязанский пояснил, что всю необходимую информацию может иметь участковый инспектор, который сообщит об этом родным, передает РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в России в «приюты для уставших».

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