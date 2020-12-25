Движение восстановлено после ДТП с трактором и «газелью» в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 17 Карта всех событий

Специалисты восстановили движение на участке в Москве, где произошло столкновение трактора с« газелью». Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Ранее он отметил, что 25 декабря примерно в 16:20 в районе дома № 17 на Волгоградском проспекте произошло ДТП с участием двух вышеуказанных транспортных средств. В аварии никто не пострадал, однако дорожное движение было частично затруднено: были перекрыты правая и средняя полосы в сторону центра.

Чуть больше чем через час, в 17:32, стало известно, что движение удалось восстановить.

— Движение восстановлено, — говорится в обновлении от Дептранса.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью.

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