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Эксперт Роскачества дала советы, как правильно выбрать шампанское
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперт Роскачества дала советы, как правильно выбрать шампанское

Юлия Курганова

Товары

Директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, как правильно выбраться шампанское к Новому году. Она отметила, что нужно знать о делении игристых вин по содержанию сахара на экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Поэтому следует обращать внимание на этикетку шампанского.

Эксперт добавила, что в последние годы покупатели все больше выбирают брют.

— У разных производителей доля этой категории игристого вина может занимать до трети в общем объеме. В «Винном гиде России» Роскачества соотношение сухих и более сладких вин примерно 50\50: среди 70 вин в исследование вошли 33 брюта и экстра брюта. Остальное — полусухие, полусладкие и сладкие игристые, — сообщила она.

Буняева отметила, что цвет игристого вина на качество напитка не влияет, а вот на выдержку нужно обращать внимание. Выбирая недорогой напиток, следует смотреть год урожая или дату розлива.

По словам эксперта, надпись «газированный винный напиток» на этикетке должна предостеречь от покупки, так как в его состав входят вода и ароматизаторы.

Кроме того, она подчеркнула, что сэкономить можно, покупая российские игристые вина. Буняева подчеркнула, что по качеству они не уступают импортным, а стоят намного дешевле, передает агентство «Прайм».

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