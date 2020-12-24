Диетологи рассказали, какое шампанское подойдет для новогодней ночи

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Для новогодней ночи лучше всего выбирать шампанское брют — сухое игристое вино из-за того, что в нем меньше сахара и калорий. Об этом рассказал врача-диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева в четверг, 24 декабря.

— Следует отдать предпочтение шампанскому брют, — сказала она.

Кроме того, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина отметила, что по содержанию сахара шампанское классифицируется так — экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.

Специалист уточнила, что все игристые вина на этапе производства получаются экстра брют, а сладкими и полусладкими они становятся после добавления ликера, специальной смеси из виноградного сока и сахара, уже в дальнейшем, передает РИА Новости.

Ранее врач рассказал, как правильно открыть шампанское и не навредить окружающим.

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