Диетологи рассказали, какое шампанское подойдет для новогодней ночи
Для новогодней ночи лучше всего выбирать шампанское брют — сухое игристое вино из-за того, что в нем меньше сахара и калорий. Об этом рассказал врача-диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева в четверг, 24 декабря.
— Следует отдать предпочтение шампанскому брют, — сказала она.
Кроме того, кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина отметила, что по содержанию сахара шампанское классифицируется так — экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое.
Специалист уточнила, что все игристые вина на этапе производства получаются экстра брют, а сладкими и полусладкими они становятся после добавления ликера, специальной смеси из виноградного сока и сахара, уже в дальнейшем, передает РИА Новости.
Ранее врач рассказал, как правильно открыть шампанское и не навредить окружающим.
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