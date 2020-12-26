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Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило три миллиона
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки коронавирус выявили у 29 258 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 26 декабря.

За последние сутки в РФ случаи COVID-19 выявили в 85 регионах. Из них 15,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа скончались 567 человек, полностью вылечились 28 185 пациентов.

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило три миллионаДанные по коронавирусу за 26 декабря / Фото: стопкоронавирус.рф

За все время пандемии на территории России зафиксировали 3 021 964 случая. Всего от инфекции скончались 54 226 человек, вылечились 2 426 439 человек.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы.

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