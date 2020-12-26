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Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров москвичам в самоизоляции
Фото: pixabay.com/ru

Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров москвичам в самоизоляции

Василиса Чернявская 

Город

Городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые находятся на домашнем режиме, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения домашнего режима в условиях сложной эпидемиологической обстановки, — отметил Бирюков.

По его словам, с конца сентября выполнено 30 тысяч таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

Ранее аналогичные мероприятия были организованы столичными властями с марта по июль.

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