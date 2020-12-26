Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для войны с Россией.

По его словам, такие меры могут привести только к масштабному дезертирству, так как патриотизм на Украине не является сильной стороной.

— Мы понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, — сказал замсекретаря в беседе с НВ.

Он отметил, что, прежде чем принимать такие решения, нужно обучить и воспитать мобилизационный резерв в стране.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он против войны с Россией, но в случае ее начала планирует мобилизовать все население страны. При этом украинский лидер понимает, что подобное противостояние может навредить Украине.

Кроме того, глава Украины заявил, что надеется на помощь избранного президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе.

Читайте также: Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса на следующий год

Владимир ЗеленскийУкраинавойна
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте