В СНБО раскритиковали идею Зеленского мобилизовать все население для войны с Россией

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского мобилизовать и мужчин, и женщин для войны с Россией.

По его словам, такие меры могут привести только к масштабному дезертирству, так как патриотизм на Украине не является сильной стороной.

— Мы понимаем, что, даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин, обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет, — сказал замсекретаря в беседе с НВ.

Он отметил, что, прежде чем принимать такие решения, нужно обучить и воспитать мобилизационный резерв в стране.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что он против войны с Россией, но в случае ее начала планирует мобилизовать все население страны. При этом украинский лидер понимает, что подобное противостояние может навредить Украине.

Кроме того, глава Украины заявил, что надеется на помощь избранного президента США Джо Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе.

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