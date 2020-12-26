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Дептранс рассказал о паровом трамвае, который курсировал по Москве до 1911 года
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дептранс рассказал о паровом трамвае, который курсировал по Москве до 1911 года

Кирилл Николаев

Транспорт

В 1886 году в столице запустили паровой трамвай. Он курсировал по маршруту от Бутырской заставы до Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что жители столицы прозвали трамвай «паровичком». Это были небольшие паровозики, к каждому из которых прицепляли пять–шесть двухэтажных вагонов по 40 мест. Данный транспорт ходил только по пригородным линиям, потому что его пыхтение и дым пугали городских лошадей. В летнее время «паровичок» ездил и на Воробьевы горы.

Дептранс рассказал о паровом трамвае, который курсировал по Москве до 1911 годаФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Паровой трамвай курсировал до 1911 года. В 1922 году полностью завершилась электрификация линии, после чего транспорт окончательно ушел в историю. Однако линия «паровичка» до сих пор существует. Там ходит современный 27-й маршрут трамвая. В настоящее время на этом участке проходят ремонтные работы.

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