Лещенко объяснил, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

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Единственный путь спастись от коронавируса — сделать прививку против этого опасного заболевания. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал певец Лев Лещенко.

По мнению народного артиста РСФСР, препарат не станет панацеей, но позволит уменьшить число заболевших в мире:

— Я думаю, что вся эта процедура не обойдется без каких-либо побочных эффектов и инсинуаций. Однако все препараты в мире проходили долгий путь отбора, пока не был найден самый лучший и эффективный. То, что вакцинироваться смогут и люди почтенного возраста, безусловно, огромный плюс. Ведь именно они в первую очередь находятся в группе риска.

При этом собеседник «ВМ» заявил, что сам пока не собирается вакцинироваться.

— Во-первых, у меня есть антитела к коронавирусу. Во-вторых, поскольку я переболел этим недугом — хочется верить, что все же иммунитет к нему у меня имеется, — объяснил 78-летний певец.

Лещенко назвал COVID-19 «одной из ужаснейших болезней, которая по своей опасности похожа на чуму и холеру»:

— Она хуже любой гадости на Земле и будет существовать рядом с нами, пока есть человечество. Хочется верить, что удастся с помощью вакцины ослабить действие вируса.

Несмотря на то, что артисту удалось побороть вирус, он делает все возможное, чтобы избежать повторного заражения:

— Мало контактирую с людьми, использую защитные средства и пью витаминные комплексы, поддерживающие иммунитет.

Напомним, Льва Лещенко госпитализировали в больницу Коммунарки 24 марта. Позже подтвердилось, что он заражен коронавирусом, который вызвал воспаление легких. Через несколько дней артиста перевели в обычную палату. Позднее он рассказал, что тест на коронавирус был отрицательным. Летом Лещенко признался, что систематически чувствует усталость после перенесенной пневмонии.

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