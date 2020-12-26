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Суд оштрафовал бойца Исмаилова на 10 тысяч рублей за драку на турнире в Москве
Фото: depositphotos.com

Суд оштрафовал бойца Исмаилова на 10 тысяч рублей за драку на турнире в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Ярцевская улица, 12 Карта всех событий

Кунцевский суд Москвы оштрафовал российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова за провокацию драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Сумма штрафа составила десть тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 24 декабря. После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа. Исмаилова доставили в полицию, но позднее спортсмен был отпущен после дачи показаний.

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