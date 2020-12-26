Суд оштрафовал бойца Исмаилова на 10 тысяч рублей за драку на турнире в Москве
Кунцевский суд Москвы оштрафовал российского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова за провокацию драки во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом в субботу, 26 декабря, рассказали в пресс-службе суда.
Сумма штрафа составила десть тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 24 декабря. После одного из боев Минеев вышел в октагон, после чего вызвал на бой Исмаилова. Завязалась потасовка, и к ним подбежали несколько болельщиков, которые начали драку. В ситуацию пришлось вмешиваться сотрудникам ОМОНа. Исмаилова доставили в полицию, но позднее спортсмен был отпущен после дачи показаний.
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