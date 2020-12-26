Дептранс рассказал, где чаще всего парковались москвичи на прошедшей неделе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В канун Нового года жители Москвы начали чаще парковаться в центре города. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

— На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9 процентов чаще, чем на прошлой, – говорится в сообщении.

Также Департамент транспорта попросил водителей для поездок в центр выбирать непиковое время.

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