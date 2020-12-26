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Петр Бирюков: Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Петр Бирюков: Городские службы продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада

Кирилл Николаев

Город

Коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ночь с пятницы на субботу выпало до 12 сантиметров снега. В Москве ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий. Рабочие также приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Бирюков напомнил, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК). Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. Сбоев выявлено не было.

Ранее Бирюков рассказал, что городские службы выполнили 30 тысяч заявок по доставке дров москвичам в самоизоляции. Он напомнил, что дрова доставляются по льготным ценам.

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