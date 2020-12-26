Еще 73 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 913 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 26 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее ученые перечислили неочевидные симптомы коронавируса. Специалисты проанализировали симптомы, на которые жаловались пользователи приложения COVID Symptom Study. По их словам, неочевидными симптомами коронавирусной инфекции являются боль и слабость, боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь.

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