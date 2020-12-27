Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется в Аргентине 29 декабря

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется во вторник, 29 декабря. Об этом сообщила в субботу, 26 декабря, пресс-служба администрации президента республики Альберто Фернандеса.

Глава страны сообщил, что к 28 декабря дозы вакцины «Спутник V» доставят во все провинции Аргентины.

— Мы хотим, чтобы к осени у нас была вакцинирована большая часть людей из групп риска, — подчеркнул он.

Также отмечается, что губернаторы республики приветствовали тот факт, что правительству удалось добиться поставок вакцины от COVID-19 в Аргентину, передает ТАСС.

В четверг, 24 декабря, в страну прибыла первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз.

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