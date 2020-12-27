Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется в Аргентине 29 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» начнется в Аргентине 29 декабря

Юлия Курганова

Здоровье

Вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется во вторник, 29 декабря. Об этом сообщила в субботу, 26 декабря, пресс-служба администрации президента республики Альберто Фернандеса.

Глава страны сообщил, что к 28 декабря дозы вакцины «Спутник V» доставят во все провинции Аргентины.

— Мы хотим, чтобы к осени у нас была вакцинирована большая часть людей из групп риска, — подчеркнул он.

Также отмечается, что губернаторы республики приветствовали тот факт, что правительству удалось добиться поставок вакцины от COVID-19 в Аргентину, передает ТАСС.

В четверг, 24 декабря, в страну прибыла первая партия вакцины «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Стало известно, что означает буква «V» в названии российской вакцины от COVID-19

вакцинаАргентинакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте