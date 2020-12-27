Еще 5063 пациента вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 5063 пациента. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 604 604 человек.

Ранее сообщалось, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения коронавируса — аналога препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп. Планируется, что результаты исследований могут быть представлены в конце 2021 года.

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