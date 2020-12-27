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«Вешалку надо было достать»: Глюкоза смутила поклонников необычным нарядом
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Вешалку надо было достать»: Глюкоза смутила поклонников необычным нарядом

Никита Абрамов

Звезды

Певица Глюкоза выложила в Сеть фотографию, на которой она предстала перед подписчиками в необычном образе. Фото звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

— Один из важных аспектов в театре — это умение держать паузу. Так же и в жизни, — подписала пост Глюкоза.

Многих подписчиков восхитил образ певицы.

«Ума Турман?»; «Наталья, красотка. С наступающим Новым годом вас!»; «Чем дальше — тем лучше»; «Великолепная», — написали поклонники звезды.

Однако нашлись и те, кому образ Глюкозы пришелся не по душе. Особенно подписчиков смутили плечи певицы.

«Вешалку надо было достать»; «Чапаев отдыхает»; «Какие широкие плечи. Качаешься?»; «Как-то необычно», — выразили они свое мнение под публикацией.

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