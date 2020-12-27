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Более 434 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 434 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Ксения Монахова

Здоровье

За сутки по всему миру 434 779 человек заболели коронавирусной инфекцией. Такие данные привела в воскресенье, 27 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что общее число подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 79,23 миллиона. Количество случаев летального исхода достигло почти 7,4 тысячи. За сутки скончались 7393 человека.

Так, более 47 процентов заболевших за 24 часа зафиксировано в Северной и Южной Америке, далее расположилась Европа — 152 625 инфицированных, а также Юго-Восточная Азия — 29 062 случая. Статистика ВОЗ формируется на основе официально подтвержденных случаях заболевания и летального исхода, данные предоставляются государствами.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки достигло месячного минимума. В Министерстве здравоохранения Турции заявили, что снижение роста заболеваемости уменьшило нагрузку на больницы страны.

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