Президенты Словакии и Греции привились против COVID-19

Зузана Чапутова сделала прививку 27 декабря / Фото: facebook.com/SlovakSpectator/

Президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку против COVID-19. Об этом сообщается на сайте главы страны.

Лидер государства отметила, что вакцинация является единственным способом победить коронавирус и «вернуть жизнь в нормальное русло».

— Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и сделала прививку, — сказала Чапутова.

В Словакии в воскресенье, 27 декабря, приступили к вакцинации граждан. Президент стала первой, кто привился против COVID-19. Прививку также поставили несколько членов правительства и парламента.

В Греции также одними из первых прививку против коронавируса сделали президент Катерина Сакелларопулу и премьер-министр Кириакос Мицотакис, передает РБК.

С 27 декабря в европейских странах приступили к вакцинации населения против COVID-19. Евросоюз пока разрешил применение одного препарата — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

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