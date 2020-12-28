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Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Фото автора Rodrigo Santos: Pexels

Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Гранатный переулок Карта всех событий

Самая дорогая квартира, которая продается на одном сайте объявлений, расположена около Патриарших прудов в столице. За 900 квадратных метров владельцы жилья хотят получить 2,7 миллиарда рублей.

Панорамная квартира с двумя террасами находится на последнем, восьмом, этаже в доме в Гранатном переулке. Она имеет свободную планировку. Отмечается, что стоимость одного «квадрата» этого жилья составляет три миллиона рублей.

Самые дорогие апартаменты в Москве обойдутся на 100 миллионов рублей дешевле — 2,6 миллиарда рублей. Недвижимость площадью 2,2 тысячи «квадратов» располагается на 95-м этаже небоскреба в «Москва-Сити». Таким образом, один квадратный метр здесь стоит 1,2 миллиона рублей.

Третье место занял особняк в Турчаниновом переулке в столичном районе Хамовники за 2,3 миллиарда рублей. Это трехэтажный дом площадью 2,6 тысячи квадратных метров с чердаком, подвалом и подземным паркингом, передает ТАСС.

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