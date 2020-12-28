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Флешмоб #наденьужеэтумаску поддержали 79 регионов России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Флешмоб #наденьужеэтумаску поддержали 79 регионов России

Виктория Родимкина

Город

Запущенную столичными бизнесменами акцию #наденьужеэтумаску поддержали уже в 79 регионах России. Участники флешмоба опубликовали около 18 тысяч сообщений под этим хештегом, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Призывы не забывать о средствах индивидуальной защиты появились у входов в кафе, рестораны и другие заведения.

— Предприниматели размещают таблички с напоминаниями о важности средств защиты на дверях своих заведений. Благодаря масштабной информационной кампании сами клиенты становятся сознательнее и перестают пренебрегать необходимыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции, — сказал глава департамента.

Флешмоб стартовал 5 ноября. Представители бизнеса с его помощью напоминают посетителям о необходимости носить маски и перчатки в период пандемии коронавируса.

Акцию положительно оценили на федеральном уровне. Ее включили в сборник лучших бизнес-практик, которые были подготовлены представителями делового сообщества, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: «Пугать людей не стоит, но предупредить надо»: когда будет следующая пандемия

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