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Голикова назвала условие положительного сценария по ситуации с COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Голикова назвала условие положительного сценария по ситуации с COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к весне 2021 года, если продолжать вакцинацию от инфекции. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что прогнозировать развитие событий — это «самое неблагодарное дело», но сценарий действительно может быть положительным, учитывая число уже переболевших ковидом и выработку естественного иммунитета.

— Если после Нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации, — заявила замглавы кабмина в интервью РИА Новости.

Ранее Голикова оценила эффективность российской вакцины против нового штамма COVID-19.

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Татьяна ГоликоваРоссиякоронавирус
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