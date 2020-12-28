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Губернатор Подмосковья поручил произвести все выплаты медикам до конца года
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Губернатор Подмосковья поручил произвести все выплаты медикам до конца года

Кирилл Николаев

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил произвести все необходимые выплаты медицинским работникам до конца 2020 года. Об этом он заявил в понедельник, 28 декабря, в ходе заседания правительства Подмосковья.

Воробьев попросил финансовый блок серьезно отнестись к этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавирусной инфекции в Московской области в период новогодних праздников.

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