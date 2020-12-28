Губернатор Подмосковья поручил произвести все выплаты медикам до конца года

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил произвести все необходимые выплаты медицинским работникам до конца 2020 года. Об этом он заявил в понедельник, 28 декабря, в ходе заседания правительства Подмосковья.

Воробьев попросил финансовый блок серьезно отнестись к этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавирусной инфекции в Московской области в период новогодних праздников.

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