Фото: president.gov.ua / официальное интернет-представительство президента Украины

Бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин считает, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом он заявил в понедельник, 28 декабря, в интервью RT.

Добкин рассказал, что голосовал за Зеленского и считал его идеальным персонажем для Украины. Однако, по его мнению, нынешний президент Украины не выполнил своих обещаний.

— Тот Зеленский, если бы он таким остался, сделал бы очень много полезного, правильного. Тот Зеленский обещал принести мир, тот Зеленский обещал сделать так, чтобы было чувство справедливости у людей, тот Зеленский сказал, что он — приговор Порошенко, — сообщил Добкин.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил «огромную ошибку», когда обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией.

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