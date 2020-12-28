Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее количество умерших пациентов с COVID-19 в столице с начала пандемии достигло 11 064 человек.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее стало известно, что за последние 24 часа коронавирус в России обнаружили у 27 787 человек. Среди регионов лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (6253), Санкт-Петербург (3748) и Московская область (1606).

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичный Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского включился в борьбу с коронавирусом одним из первых. При этом многие специалисты сменили профиль.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Росздравнадзор одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет