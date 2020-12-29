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Россияне получат возможность выбрать вакцину для прививки от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россияне получат возможность выбрать вакцину для прививки от COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в скором времени жители России получат возможность выбрать вакцину для прививки от коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, подобная возможность имеется уже сейчас, так как вторая вакцина уже поступила в гражданский оборот — ее направляют во многие субъекты Российской Федерации, включая Москву.

Говоря о конкретных сроках, когда все граждане России смогут выбрать, какой вакциной прививаться от коронавируса, Голикова подчеркнула, что «наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет».

К настоящему времени Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало две вакцины российского производства от COVID-19: «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», сообщает РИА Новости.

Кроме того, специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова работают над цельновирионной вакциной, которая может появиться уже в феврале 2021 года. На заводе «Медсинтез» создают генетическую вакцину, клинические испытания могут продлиться еще около года. Эксперты еще целого ряда российских организаций занимаются разработкой препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

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