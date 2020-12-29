Диетологи рассказали о вредных продуктах в составе любимых салатов большинства россиян

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что полюбившийся за многие годы россиянам новогодний салат селедка под шубой — не самое полезное лакомство. Причина в том, что некоторые содержащиеся в блюде продукты плохо сочетаются друг с другом. Речь идет о майонезе и жирной рыбе, передает News.ru.

Врач объяснил, что оба продукта содержат большое количество жира, а его избыток часто вызывает обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении, — уточнил Арзамасцев.

Он отметил, что селедка под шубой может быть вредна для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку рыба содержит большое количество соли, задерживающей жидкость в организме. Из-за этого появляются отеки, повышается давление.

Врач-диетолог Маргарита Королева порекомендовала при приготовлении салата оливье заменить часть продуктов, чтобы блюдо стало не только вкусным, но и полезным, передает ФАН.

— Вместо картофеля можно добавить топинамбур, который нужно слегка отварить и добавить в салат. Топинамбур — это волокнистый продукт, напоминающий по вкусу картофель. Этот овощ очень полезен для здоровья, для поддержания всех метаболических процессов, — пояснила эксперт.

Также она посоветовала заменить колбасу отварным мясом птицы, которое необходимо мелко нарезать, добавив небольшое количество специй. Помимо этого диетолог порекомендовала заправлять салат домашним майонезом, а вместо консервированного горошка, который не рекомендован людям с нарушенным углеводным обменом и проблемами ЖКТ, можно взять замороженный горошек.

Ранее «Радио 1» сообщило, что фитнес-эксперт Алина Ватомова рекомендовала после новогоднего застолья начать постепенно и умеренно восстанавливать физическую нагрузку, чтобы не навредить организму. Она отметила, что хорошее влияние окажет прогулка на свежем воздухе не менее 30 минут.

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