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В МИД оценили взаимодействие России с другими странами на фоне пандемии
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В МИД оценили взаимодействие России с другими странами на фоне пандемии

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Россия одной из первых стран мира стала оказывать активное содействие иностранным государствам в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник, 29 декабря, комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2020 года.

Уточняется, что Россия наладила широкую кооперацию в вопросах разработки, поставок и производства антивирусных препаратов и вакцин. Кроме того, РФ помогала другим государствам преодолевать последствия пандемии.

В МИД отметили, что за год в Россию вернулись более 300 тысяч соотечественников, воспользовавшись программой вывозных рейсов, сообщается на официальном сайте российского МИД.

Ранее сообщалось, что МИД России оценил отношения России и стран Запада в текущем году, а также заявил, что мир в Карабахе был достигнут благодаря посредничеству Москвы.

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МИД Россиипандемиякоронавирус
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