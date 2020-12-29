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Порядка 10 тысяч человек приняли обсервационные центры Москвы с февраля
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Порядка 10 тысяч человек приняли обсервационные центры Москвы с февраля

Юлия Ямпольская

Город

Около 10 тысяч пациентов приняли обсервационные центры столицы с февраля 2020 года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Как отметил глава ведомства Евгений Стружак, в пик пандемии коронавируса в центр поступало около 100 человек в день.

Он пояснил, что на данный момент людей принимают шесть обсервационных центров, среди них: Санаторий имени Артема Сергеева, Научно-практический реабилитационный центр, центр реабилитации инвалидов «Царицыно», Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил и другие.

Стружак также рассказал, что в обсервации работают сотрудники ряда учреждений. Среди них логопеды, психологи, реабилитологи и технический персонал — всего порядка 750 человек, которые добровольно согласились на работу в «красной» зоне.

Читайте также: Здравствуй, дорогой дневник: хроники сотрудников столичных обсервационных центров

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