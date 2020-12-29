Движение трамваев в центре Москвы восстановлено

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев, которые задерживались в центре Москвы из-за пожара в офисном здании, восстановлено. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Напомним, пожар в одном из помещений офисного здания произошел на Покровском бульваре. Задерживались трамваи № А, 3, 39, их маршруты были временно изменены.

Ранее столичным жителям рассказали, как будет работать общественный транспорт в городе в новогодние праздники.

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