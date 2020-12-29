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Голливудская актриса Эмма Робертс впервые стала мамой
Фото: instagram.com/emmaroberts

Голливудская актриса Эмма Робертс впервые стала мамой

Ксения Монахова

Звезды

Голливудская актриса Эмма Робертс родила первенца. Ребенок появился на свет в Лос-Анджелесе в штате Калифорния.

Малыш по имени Родос родился весом около четырех килограммов. Отмечается, что 29-летняя новоиспеченная мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Сами роды прошли спокойно.

Отцом ребенка стал 36-летний актер Гаррет Хедлунд. Отмечается, что пара не состоит в официальном браке. Голливудские звезды начали встречаться весной 2019 года. Роман актеров развивался стремительно. Несмотря на отсутствие штампа в паспорте, они обрадовались новости о беременности.

Ранее племяннице Джулии Робертс сообщили, что из-за эндометриоза она может быть бесплодна, сообщает Пятый канал. Из-за этого Эмме пришлось заморозить свои яйцеклетки, чтобы впоследствии был шанс на появление детей.

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