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Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь

Кирилл Николаев

Общество

Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

Ведомство посоветовало водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Минтранс напомнил жителям Подмосковья о необходимости перехода дороги строго в предназначенных для этого зонах, сообщает РИА Новости.

Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице во вторник, 29 декабря.

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