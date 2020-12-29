Подмосковных водителей предупредили о ледяном дожде в новогоднюю ночь
Ледяной дождь ожидается в Подмосковье в новогоднюю ночь. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.
Ведомство посоветовало водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Минтранс напомнил жителям Подмосковья о необходимости перехода дороги строго в предназначенных для этого зонах, сообщает РИА Новости.
Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и гололедице во вторник, 29 декабря.
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