«Люблю такой уют»: Александр Петров показал свой дом
Актер Александр Петров тщательно скрывает свою жизнь. Но на этот раз он сделал исключение и показал дом, где проживает со своей девушкой. Он сделал это в рамках YouTube-шоу «Решайся».
Ранее актер не приглашал к себе журналистов, а исключение сделал лишь для ведущей шоу Алены Долецкой.
Дома у актера повсюду расставлены свечи и развешены новогодние гирлянды. Около лестницы висят его собственные портреты. Жилье уставлено стеллажами с книгами, а вокруг дома есть большая территория для прогулок.
— Я очень люблю такой уют, — признался Петров.
Уточняется, что этот дом актер купил около трех лет назад.
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