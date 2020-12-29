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Академик РАН Леонид Вайсберг скончался в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»

Академик РАН Леонид Вайсберг скончался в Санкт-Петербурге

Никита Абрамов

Общество

Ведущий специалист РФ в области обогащения минерального и техногенного сырья Леонид Вайсберг скончался на 77-м году жизни. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

— Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор и педагог, академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг, — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность академика была тесно связана со многими научными учреждениями Петербурга.

Также Вайсбрег создал передовую корпорацию «Механобр-техника».

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