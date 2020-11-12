Рынок ждет исследователей: следующим поколениям предстоит отвоевывать рабочие места у роботов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным службы занятости «Моя работа», в октябре 2020 года наибольшим спросом пользовались специалисты в сфере оптовой и розничной торговли. Они составляли 17 процентов от общего числа вакансий. Данные были опубликованы на сайте мэра Москвы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов — футурологов, ученых, менеджеров кадровых служб, что изменится на рынке труда через 10 лет, какие профессии будут востребованы, а какие исчезнут навсегда.

Анализ и прогнозы

В России профессии будущего, по словам руководителя молодежного направления популярного сервиса по поиску работы Ирины Святицкой, изучают с помощью технологического форсайта (долгосрочного стратегического прогнозирования. — «ВМ») компетенций. Для этого эксперты из разных сфер собираются вместе и разговаривают о новых технологиях, инструментах, трендах. Каждую отрасль обсуждают отдельно. В результате можно предсказать, где и когда понадобятся новые специалисты.

— По итогам последнего исследования был создан список перспективных профессий на ближайшие 10 лет. Туда вошли: проектировщик «умной среды» — это человек, создающий программы и технологии, которые делают дома и офисы удобными для жизни; специалист по альтернативной энергетике — тот, кто занимается поиском нетрадиционных источников энергии, например, солнечной и ветровой. В список также вошли архитектор и дизайнер виртуальной реальности. Это профессионал, который будет придумывать концепцию, философию и правила для виар-мира, — рассказала Ирина Святицкая.

Эксперты ожидаемо считают, что в будущем будут востребованы специалисты по робототехнике — те люди, которые займутся созданием машин для различных отраслей деятельности. Сотрудники кибербезопасности — IT-менеджеры по защите информационных систем от хакерских атак, утечки данных и других потенциальных интернет-угроз. Инженеры 3D-печати — люди, которые будут заниматься трехмерным проектированием. Нейропсихологи — профессионалы, изучающие взаимосвязь функций головного мозга с психическими процессами и поведением людей.

— Как правило, появление таких профессий связано с возникновением новых технологий и инструментов, — добавила Святицкая.

Оперативная адаптация

Особенно актуальными станут те сферы, которые облегчают жизнь людей. Это онлайн-торговля, службы доставки, быстрый поиск в интернете. К такому выводу пришел футуролог Сергей Москалев. Пандемия коронавируса во многом повлияла на востребованность этих направлений.

— Люди поняли, что подобная эпидемия снова может возникнуть в любой момент. Ведь почти каждое десятилетие человечество преследуют пандемии различных заболеваний. И компании должны быть готовы быстро меняться в новых условиях, продолжать предлагать свои услуги клиентам, несмотря ни на что, — рассказал Сергей Москалев.

Кроме того, в будущем популярными станут веб-специалисты, которые умеют создавать «надстройки» — новые инструменты для уже существующих продуктов.

— Многие крупные IT-компании делают это. Например, есть веб-приложение или технология, которая выполняет некоторые функции. Если создатели захотят расширить ее возможности, то для этого им потребуются специалисты, обладающие определенными навыками. Сейчас мы называем их программистами, но лет через десять профессия станет более модернизированной. Компании, которые научатся создавать такие «надстройки», и выживут в будущем, — считает футуролог Сергей Москалев. При этом получить профильное образование будет мало. Специалист будущего должен обладать определенными профессиональными и человеческими качествами.

— Важно научиться спокойно переносить неопределенность и принимать решения в обстоятельствах, когда мир становится все более сложным и непредсказуемым, а в высокотехнологичных отраслях часто приходится браться за задачи, к которым еще никто не подступался, — говорит главный редактор «Атласа новых профессий» Дарья Варламова. По ее словам, специалисты будущего должны уметь системно мыслить, видеть взаимосвязи между объектами и явлениями, быстро разбираться, как устроена та или иная система — от компьютера до биологического организма или сообщества.

Изучение тела и разума

О том, какие профессии будут востребованы в области медицины и науки через 10 лет, корреспонденту «ВМ» рассказали ученые. По словам биофизика Игоря Артюхова, сейчас активно развивается генная инженерия — область, включающая в себя действия по перестройке генотипов. Регенеративная медицина — восстановление поврежденной или пораженной болезнью ткани с помощью активации стволовых клеток.

— В науке широко распространены идеи искусственного интеллекта. Кроме того, многие говорят о внедрении квантовых компьютеров в повседневную практику. Сейчас эта технология только изучается, но, возможно, лет через десять она станет широко доступна, — рассказал биофизик Игорь Артюхов. — Шагнула вперед и область астрономии. Происходят открытия, которые несколько лет назад казались невозможными. Например, обнаружение потенциально пригодных для жизни планет.

Заведующий лабораторией энергетики биологических систем Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук Евгений Маевский добавил, что сейчас активно изучается микрофлора: как она влияет на функции всего организма, как меняется под воздействием различных внешних факторов.

— На Западе развивается практика пересадки кишечной микрофлоры от здорового человека в желудочно-кишечный тракт другого пациента с целью восстановления стабильного микробного сообщества. Возможно, скоро эта процедура найдет широкое применение и у нас в стране. Эта область требует внимательного изучения, — рассказал Евгений Маевский.

Еще одна сфера медицины, которая будет популярна в будущем, — эпигенетика. Это новое направление в генетике, которое изучает изменения нашей наследственной информации под влиянием каких-либо внешних факторов.

О других новейших технологиях, которые только исследуются сейчас, а в будущем могут войти в постоянную медицинскую практику, рассказал эксперт Российской академии наук, футуролог Александр Кононов. По его словам, в ближайшее время трансплантология выйдет на новый уровень и больные органы человека будут заменять искусственно выращенными.

Благодаря современным средствам коммуникаций станет широко использоваться телемедицина. Врачи будущего научатся возвращать физические или умственные способности человеку, который их потерял, с помощью нейротехнологий. Еще одна актуальная сфера ближайшего десятилетия — продление жизни.

— Я уверен, что скоро наука станет приоритетной сферой деятельности. Если раньше человечество занималось только физическим трудом, затем появился труд интеллектуальный, то занятие научной сферой — следующий этап развития цивилизации. Перед человечеством появится множество задач, которые необходимо будет решить специалистам, имеющим новейшие навыки. Это создание технологии, отраслей, методов, которых раньше не было. Образование при этом тоже должно развиваться и модернизироваться, подстраиваться под научные интересы, — считает футуролог Александр Кононов.

Специалист отметил, что в будущем появятся новые угрозы — экологические, эпидемиологические, космические. Нужно подготавливать людей, которые будут заниматься созданием систем безопасности в различных сферах.

Делая выводы из слов ученых, в науке и медицине через 10 лет будут особенно востребованы квалифицированные специалисты в области генной инженерии, биоинформатики, эпигенетики, генетические консультанты, сетевые врачи, профессионалы в области здоровой старости и долголетия, тканевые инженеры, специалисты освоения космоса, телемедики.

Программа подготовки

Если в ближайшее десятилетие появится множество новых профессий, то нужно уже сейчас готовить специалистов. Прикладной футуролог Данила Медведев рассказал, как именно должна совершенствоваться система образования, чтобы люди были готовы к радикальным технологическим изменениям. Специалист считает, что в школах необходимо перестать натаскивать детей на решение тестов, ОГЭ и получение хороших оценок. Вместо этого нужно развивать в них творческое мышление, воображение.

— Наш век — время технологического прогресса. Никто не отрицает, что скоро может появиться сверхинтеллект — искусственный или человеческий. И нам нужно учить детей, которые будут готовы жить в мире, где люди способны работать за пределами Земли, переписывать геном человека, редактировать содержимое мозга.

Фото: Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы

По словам футуролога, у детей с 7 до 12 лет наиболее развито воображение. В это время ребенок придумывает свои миры. Но современные дети перегружены развлекательным контентом из социальных сетей и компьютерных игр.

Чем больше им дают готовой информации, тем меньше они проявляют свои креативные способности. Развить творческое мышление — приоритетная задача школьного образования.

— Это необходимо, чтобы подрастающее поколение было готово проектировать будущий мир. Без творческого мышления оно отучится по профессии и увидит, что рабочие места заняли роботы и компьютеры. А нужно, чтобы люди были способны подстраивать технологии под свои цели, создавать их, — считает футуролог.

Поэтому, вместо того чтобы таскать ребенка на различные кружки, составлять расписание: школа, потом курсы программирования, затем занятия английским языком с репетитором, лучше дать ему поиграть или почитать. Жизнь по графику убивает творческое мышление. Систему высшего образования тоже стоит поменять, говорит футуролог Данила Медведев. Нужно, чтобы учебные программы составлялись с учетом потребностей общества.

— Сейчас активно развивается производство солнечной энергетики, электрических автомобилей. Есть направление борьбы с климатическими изменениями. У человечества большие планы на Марс и Луну. Еще одна актуальная научная сфера — продление жизни. Где в России готовят специалистов по этим направлениям? Почти нигде. Если молодой человек хочет заниматься такой перспективной отраслью, как борьба со старением, то максимум, куда он может пойти, — это на биологический факультет.

Если мы хотим, чтобы в образовании что-то поменялось, то государству и обществу нужно ставить конкретные цели. Например, в ближайшие пять лет нам нужны специалисты по управлению климатом. И вузы должны решить, как им внедрить в свою систему этот новое направление, — объяснил Данила Медведев.

Привычное сохранится, но сократится

Полного исчезновения каких-либо профессий ждать не стоит. Просто они станут менее массовыми, считает футуролог Сергей Москалев.

— Есть люди, которые занимаются ремонтом старинных часов или мебели, которую уже не выпускают в массовое производство. Профессия невостребована, но такие специалисты все равно будут нужны в музеях. Считается, что станет меньше водителей, потому что уже сейчас используются беспилотные такси и автомобили. Однако эта тема хороша в солнечной Калифорнии, а не в заснеженной Сибири. Там водители нужны будут всегда, — говорит Москалев.

Футуролог отметил, что скоро станет меньше бухгалтеров, потому что есть множество сервисов, с помощью которых можно выполнить различные операции. Но все равно в некоторых компаниях останутся специалисты, которые будут выполнять минимальные функции — то, что не сможет сделать машина.

ТОП–5 КОМПЕТЕНЦИЙ

Специалисты, которые появились в XXI веке

Дизайнер тела человека — специалист, который выявляет генетические особенности вашего характера, поведенческие факторы и наклонности.

Специалист по криптовалюте. Появление этой профессии связано с созданием альтернативных валют. Такие люди занимаются торговлей на бирже криптовалют, инвестированием, анализом рынка.

Коуч — это консультант, который содействует решению профессиональных задач, предлагает инструменты, чтобы клиент достиг своих карьерных целей.

SEO-аналитик. Этот специалист занимается поиском эффективных методов продвижения сайта.

Байер — сотрудник, который отвечает за покупку одежды для магазинов в соответствии с модными тенденциями.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ПРОФЕССИИ

В результате технического прогресса к XXI веку некоторые виды профессий исчезли навсегда. Например, оператор коммутатора. Это специалист, который вручную соединял телефонных абонентов друг с другом. Ему нужно было ориентироваться во множестве разъемов и проводов. Теперь эти функции выполняются автоматизированно. Еще одна профессия, которой больше нет, — это человек-будильник.

В Европе прошлого века такой специалист ходил с длинным шестом и постукивал в окна тем, кто заранее заплатил ему.

До появления холодильников люди обращались к услугам ледорезов, которые доставали лед из водоемов и продавали магазинам и частным лицам.

Олег Вайсберг, главный научный сотрудникинститута космических исследований РАН:

— Несколько стран сейчас ведут активные исследования солнечной системы. Ученые исследуют взаимодействие солнечного ветра с планетами, астероидами, Луной, ищут следы жизни на Марсе и даже в атмосфере Венеры. Россия тоже принимает участие в изучении всех этих процессов. И нам не хватает молодых специалистов в этой сфере.

Денис столяров, руководитель департамента по работе со студентами сколтеха:

— Тема новых профессий и четвертой промышленной революции очень актуальна — достаточно посмотреть на ребенка пяти лет, чтобы понять, что уже сейчас гаджеты и моментальный доступ к любому контенту задают совершенно иной формат мышления «цифророжденного» поколения. До 2030 года эксперты ожидают появления 186 новых профессий и исчезновения 57 специальностей.

Олег Волошин, врач-кибернетик института медико-биологических проблем РАН:

— В сфере космической медицины нужны будут специалисты, которые смогут выполнять операции в условиях невесомости. Пока таких нет. Но если полеты к Марсу будут осуществляться, то нельзя исключать, что потребуется хирургическое вмешательство. Эта область требует большего изучения — как жидкости и ткани будут вести себя в условиях невесомости.

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