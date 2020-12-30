Лазерные комплексы для борьбы с дронами появятся в России

Фото: Скриншот видео Youtube-канала Минобороны России/https://www.youtube.com/watch?v=ghDvDFb3lM0

В России ведется разработка лазерных комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Как напомнил замглавы Минобороны, с 2019 года на боевом дежурстве в стране находятся лазерные комплексы «Пересвет». В настоящее время идут работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника.

Наряду с этим создается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников.

В планах российского оборонного ведомства — разработка единых комплексов, включающих в себя лазерные и огневые средства бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием, рассказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны «Красная звезда».

Ранее американское издание The National Interest опубликовало статью о новом «супероружии» из России. В материале говорится о том, что РФ разрабатывает боевое снаряжение «Сотник», которое может быть интегрировано с микродронами. Эта разработка поможет повысить осведомленность военного об обстановке.

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