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Американское издание оценило новейшее «супероружие» из России
Фото: pixabay.com/ru

Американское издание оценило новейшее «супероружие» из России

Виктория Родимкина

Армия

Американское издание The National Interest опубликовало статью о новом «супероружии» из России.

Уточняется, что РФ разрабатывает боевое снаряжение «Сотник», которое может быть интегрировано с микродронами. Эта разработка поможет повысить осведомленность военного об обстановке. С его помощью солдат станет лучше выполнять боевые задачи, а также минимизирует физические усилия и риск для жизни.

Изображения с камер на дронах будут проецироваться внутри шлема или на защитные очки. Кроме того, для военнослужащего будет доступна схема местности и команды. Журналист издания назвал это снаряжение «Google Glass для поля боя».

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в интервью «Российской газете» рассказал, что «Сотник» заменит имеющуюся экипировку «Ратник». Разработка нового снаряжения продлится до 2023 года. Планируется, что «Сотник» будет значительно легче своего предшественника.

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