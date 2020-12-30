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Акция «Добрая елка» продолжается в детских больницах Москвы
/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Акция «Добрая елка» продолжается в детских больницах Москвы

Юлия Ямпольская

Город

Для детей, которые находятся на стационарном лечении в столице, проходит акция «Добрая елка», в рамках которой сотрудники молодежного совета Департамента труда и социальной защиты населения дарят ребятам подарки, а также устраивают для них представления.

Акцию проводят в 15 медицинских учреждениях столичного департамента здравоохранения. Среди них: детская инфекционная клиническая больница № 6, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, Научно-практический центр детской психоневрологии, детская городская клиническая больница святого Владимира (в том числе филиал № 1), НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, детская городская клиническая больница № 9 имени Г.Н. Сперанского.

Также акция проходит в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом, Московском многопрофильном центре паллиативной помощи, детской городской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова, Морозовской детской городской клинической больнице и Центре патологии речи и нейрореабилитации, передает официальный сайт мэра Москвы.

В основном детей поздравляют прямо в палатах. Ребята, которые находятся в изоляционно-диагностических боксах, подарки получают через сотрудников медицинских организаций.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об акции «Добрая елка».

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